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تركيا ترسل سفينتين إلى الموانئ المصرية لعلاج الجرحى في غزة

الشروق أونلاين
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تركيا ترسل سفينتين إلى الموانئ المصرية لعلاج الجرحى في غزة
أرشيف
سفينة تركية

أعلن وزير الصحة في تركيا فخر الدين قوجة يوم الأحد، حصول سفينتين تركيتين على الإذن للدخول إلى الموانئ المصرية. من أجل نقل المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف المخصصة لعلاج الجرحى في غزة.

وقال قوجة إنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس السبت مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، بحثا خلاله العدوان الصهيوني على قطاع غزة. حيث تمّ الاتفاق بينهما، على نقل نحو ألف مريض وجريح فلسطيني إلى مصر عبر معبر رفح.

وسيكون في مقدمة المستفيدين من المبادرة التركية، مرضى السرطان الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، بعد خروجه من الخدمة.

كما أوضح الوزير التركي أنه من المخطط أن يتم نقل مرضى السرطان والحالات الطارئة عبر طائرات إسعاف ومستشفيات عائمة إلى تركيا.

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