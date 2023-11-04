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العالم

تركيا تستدعي سفيرها في “تل أبيب” للتشاور

الشروق أونلاين
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تركيا تستدعي سفيرها في “تل أبيب” للتشاور
ح.م
الخارجية التركية

استدعت تركيا يوم السبت، سفيرها في تل أبيب إلى أنقرة للتشاور بسبب عدم استجابة الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار. 

وأعلنت الخارجية التركية حسب وكالة الأناضول للأنباء: “استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.

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