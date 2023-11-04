تركيا تستدعي سفيرها في “تل أبيب” للتشاور

استدعت تركيا يوم السبت، سفيرها في تل أبيب إلى أنقرة للتشاور بسبب عدم استجابة الاحتلال الصهيوني لوقف إطلاق النار.

وأعلنت الخارجية التركية حسب وكالة الأناضول للأنباء: “استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين”.

#عاجل| الخارجية التركية: استدعاء السفير التركي لدى تل أبيب إلى أنقرة بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لمطالب وقف إطلاق النار ومواصلته الهجمات على المدنيين. — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 4, 2023

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح له، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”.