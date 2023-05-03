تركيا تسحب سفيرها من المغرب بسبب خروجه عن الحياد

القرار يكرس عزلة المخزن بخصوص الصحراء الغربية

سحبت السلطات التركية سفيرها المعتمد بالرباط عمر فاروق دوغان، وذلك عقب تحريف تصريحاته بشأن العلاقات الجزائرية المغربية وكذا القضية الصحراوية من قبل وسائل إعلامية مغربية التي استغلت ضعف لغته الأجنبية لإقحامه في الأزمة الجزائرية المغربية ونزاع نظام المخزن مع الشعب الصحراوي.

وكشفت وسائل إعلام تركية بأن أنقرة سحبت سفيرها المعتمد بالمغرب بسبب ضعف أدائه الدبلوماسي ورصدت له عدة أخطاء دبلوماسية بحسب تقرير عن الخارجية التركية كان آخرها تصريحاته بشأن قضية الصحراء الغربية والعلاقات المغربية الجزائرية والتي اعتبرها البعض بأنها كانت محل تلاعب سياسي وتحريف من قبل وسائل إعلام مغربية التي استغلت تصريحاته سياسيا وأقحمت المسؤول الدبلوماسي وتركيا في الخلاف المغربي الصحراوي.

واستدعت الخارجية التركية السفير عمر فاروق دوغان بعد فترة قصيرة من تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية بالرباط وجاء قرار سحب السفير التركي بعد أيام قليلة من تقرير صادر عنه خلال شهر أفريل، كشف فشل السفير في مهامه الدبلوماسية، بسبب كثرة خرجاته وتصريحاته الإعلامية التي أخرجت أنقرة من دائرة الحياد بشأن الأزمة الجزائرية المغربية ونزاع نظام المخزن مع الجمهورية الصحراوية.

ولم تجد السلطات المغربية من مبرر للتغطية على الحرج التي وجدت نفسها فيه، باعتبار أن قرار السلطات التركية باستدعاء سفيرها لدى الرباط، يؤكد عزلة المخزن بخصوص الصحراء الغربية، إلا الادعاء بعد عدة شهور من تعيين السفير المقال، بأنها لم تكن راضية عن السفير التركي، بحجة أن تنصيبه كان سياسيا وأنه مقرب من حكومة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي.

وأكدت مصادر إعلامية أنّه سبق لأنقرة أن وبّخت السفير التركي بالرباط وحذرته مرات عدة من الخوض في مشكل الصحراء الغربية مستقبلا إلا أنه لم يلتزم بذلك خاصة أنّه يعتبر الدبلوماسي التركي الوحيد الذي يخوض في قضايا تتعارض مع سياسة بلاده المعروفة، حيث تعتبر تركيا من الدول الرافضة لمقترح الحكم الذاتي في إقليم الصحراء الغربية، وهذا تماشيا مع نظرة الأمم المتحدة للصراع.