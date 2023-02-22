تركيا تشكر الجزائر: كنتم في طليعة الدول التي هبت للمساعدة

أعربت السفيرة التركية لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش عن شكرها للجزائر على المساعدات التي قدمتها للمتضررين من الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد فجر السادس من فيفري.

جاء ذلك خلال زيارة أجرتها إلى وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد في العاصمة الجزائرية، الثلاثاء.

وفي تصريح للصحفيين عقب لقائها الوزير مراد، قالت غوكطاش: “شكرت الوزير الجزائري على تضامن بلاده مع تركيا ودعمها للمتضررين من الزلازل”.

وأوضحت أن الجزائر كانت في طليعة الدول التي أرسلت مساعداتها إلى تركيا عقب وقوع الزلزال مباشرة.

ولفتت إلى أن تركيا والجزائر تربطهما علاقات تاريخية عميقة.

وفي تصريح عقب الاستقبال، اعتبر مراد، أن ما قامت به الجزائر تجاه تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في ال6 فبراير الجاري ما هو الا “واجب نحو شعب شقيق” وكذا بحكم “العلاقات الطيبة التي تربط رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بالرئيس التركي، السيد رجب طيب أردوغان”.

وعليه، يضيف الوزير، فانه “من الطبيعي أن يكون رد الفعل كما كان من قبل أشقائهم”، مذكرا بأن فرق الحماية المدنية الجزائرية التحقت مند الساعات الاولى من حدوث الزلزال بالمنطقة المنكوبة بتركيا”.

وبعد أن جدد تعازي الجزائر لكل الشعب التركي اثر هذا الزلزال المدمر، قال وزير الداخلية أن تركيا “قوة كبيرة وستسترجع عافيتها عن قريب”، مؤكدا استعداد الجزائر التي تملك مع تركيا “ماض وحاضر ومستقبل مشترك” فتح مجالات أخرى للتعاون والعمل في المستقبل.

يذكر أن الجزائر أرسلت إلى تركيا فريق بحث وإنقاذ مكوناً من 86 شخصاً إلى جانب 95 طناً من المساعدات الإنسانية.

كما أعلنت الجزائر يوم العاشر من فيفري، تخصيص 30 مليون دولار كمساعدات لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.