تركيا تطالب بأجندة ملموسة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

المفاوضات بين الطرفين متعثرة منذ 2016

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة تكثيف الاتصالات على جميع المستويات واتباع أجندة ملموسة في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وقد تحادث الرئيس التركي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء 7 جوان، حسب ما نقلته الوكالة عن بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان: “تماشيا مع (إنجاز) عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي التي لها قيمة استراتيجية كبيرة لأوروبا، فمن الضروري زيادة الاتصالات واتباع أجندة ملموسة وإيجابية في سبيل تحقيق عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي”.

كما تحدث الطرفان حسب نفس المصدر على أهمية التعاون في مجالات تحديث الاتحاد الجمركي وضمان تحرير التأشيرات وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب، وفق البيان.

الرئيس التركي ذكر أن دعم وجهة نظر العضوية الكاملة والمعاملة العادلة لتركيا، ستضمن فتح آفاق جديدة في العلاقات.

وتتفاوض تركيا على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة عضوة بعد تقديمها لطلب رسمي بالانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، في 14 أبريل عام 1987.

واعترف رسميا بتركيا كمرشحة رسمية للعضوية الكاملة للإتحاد الأوربي في قمة هلسنكي للمجلس الأوروبي في 12 ديسمبر عام 1999. ومنذ ذلك الحين لا تزال تعرف المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت رسميا في 3 أكتوبر 2005 بطأ في الوتيرة.

قبل أن تتوقف في 2016 وهذا بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على تعليق المفاوضات بسبب مخاوف حقوق الإنسان وسيادة القانون.