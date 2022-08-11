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تركيا تطلق أول عملية للتنقيب عن المحروقات في البحر المتوسط

الشروق أونلاين
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تركيا تطلق أول عملية للتنقيب عن المحروقات في البحر المتوسط
أرشيف
سفينة التنقيب التركية

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا فاتح دونماز يوم الأربعاء، عن انطلاق أول عملية تركية للتنقيب عن الطاقة في عرض البحر المتوسط.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، قال الوزير التركي إن سفينة التنقيب المسماة “عبد الحميد خان”، وصلت إلى موقع أول مهمة تنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

وأبحرت السفينة التركية للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط يوم الثلاثاء، وسط مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وستعمل “عبد الحميد خان” على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن المحروقات، حيث تحمل طاقما مكوّنا من 200 شخص، في حين تصل قدرتها على الحفر إلى عمق 12 ألف متر.

وقال الوزير دونماز إن أنشطة التنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، ستُستكمل في غضون 45 إلى 60 يوما، تضيف الأناضول.

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