تركيا تعرض المساعدة لإخماد حرائق الغابات في اليونان

قدّمت تركيا عرضا للمساعدة في إخماد حرائق الغابات في اليونان، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية.

وذكرت المصادر أن تركيا عرضت على اليونان إرسال طائرتين، ومروحيتين، وفريقا بريا يتكوّن من 60 شخصا، للمساهمة في مكافحة الحرائق بمدينتي أليكساندروبولي ورودوبي.

وقد تم إبلاغ الجانب اليوناني بعرض المساعدة من طرف السلطات التركية أمس الاثنين، يقول المصدر ذاته.

واندلعت حرائق مهولة في غابات أليكساندروبولي القريبة من الأراضي التركية، منذ 19 أوت الجاري. وتعذرت السيطرة عليها بسبب الرياح العاتية التي تهبّ على المنطقة.

وقالت الأناضول إن الحرائق وصلت إلى عدّة قرى ومناطق جبلية يقطنها أفراد الأقلية التركية في محافظة رودوبي اليونانية.