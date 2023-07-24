-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة..

تركيا تعزي الجزائر بعد استشهاد 34 شخصًا بسبب الحرائق

الشروق أونلاين
  • 196
  • 0
تركيا تعزي الجزائر بعد استشهاد 34 شخصًا بسبب الحرائق
اخماد حريق في ولاية جيجل

قدمت دولة تركيا تعازيها للجزائر بعد استشهاد 34 شخصا بسبب الحرائق الأخيرة المندلعة في عدة ولايات. 

ونشرّت الخارجية التركية عبر موقعها الرسمي بيانًا جاء فيه: “تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة العديد من المدنيين والعسكريين  فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الحرائق التي اندلعت في مختلف ولايات الجزائر”.

وأضاف البيان: “خالص التعازي للحكومة والشعب الجزائري ورحم الله الضحايا”.

وأكدت تركيا استعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة للجزائر في الأيام الصعبة، حسب بيان الخارجية التركية.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يعزّي في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في بجاية

الرئيس تبون يعزّي في استشهاد مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في بجاية

اختتام موسم جامعي استثنائي في انتظار استكمال الرهانات

اختتام موسم جامعي استثنائي في انتظار استكمال الرهانات

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 24 جويلية 2023

الإفراج الفوري لـ 20 محبوسا ناجحا في البكالوريا

الإفراج الفوري لـ 20 محبوسا ناجحا في البكالوريا

الصراع

الصراع

وزارة الفلاحة تدعو للتبليغ عن أي “خطر مشبوه” على الغابات

وزارة الفلاحة تدعو للتبليغ عن أي “خطر مشبوه” على الغابات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد