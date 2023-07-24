مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة..
تركيا تعزي الجزائر بعد استشهاد 34 شخصًا بسبب الحرائق
قدمت دولة تركيا تعازيها للجزائر بعد استشهاد 34 شخصا بسبب الحرائق الأخيرة المندلعة في عدة ولايات.
ونشرّت الخارجية التركية عبر موقعها الرسمي بيانًا جاء فيه: “تلقينا بحزن بالغ خبر وفاة العديد من المدنيين والعسكريين فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الحرائق التي اندلعت في مختلف ولايات الجزائر”.
وأضاف البيان: “خالص التعازي للحكومة والشعب الجزائري ورحم الله الضحايا”.
وأكدت تركيا استعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة للجزائر في الأيام الصعبة، حسب بيان الخارجية التركية.