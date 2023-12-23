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تركيا تعفي مواطني 4 دول عربية من التأشيرة

الشروق أونلاين
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تركيا تعفي مواطني 4 دول عربية من التأشيرة
أرشيف
تركيا

أعلنت تركيا يوم السبت إعفاء 6 دول من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، للقادمين إليها من أجل السياحة، بينها 4 دول عربية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوما رئاسيا، يقضي بإعفاء مواطني السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، من تأشيرة الدخول عند زيارة البلاد لأغراض سياحية.

ويشمل الإعفاء من التأشيرة حملة جواز السفر العادي من مواطني الدول المذكورة. وهو يسمح بزيارة البلاد لمدة 90 يوما في كل 180 يوم.

وزار تركيا خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري أكثر من 50 مليون سائح، يتصدّرهم القادمون من روسيا بأكثر من 5.8 مليون سائح.

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