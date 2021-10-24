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تركيا تعلن تفكيك شبكة للموساد كانت تتجسس على العرب

الشروق أونلاين
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تركيا تعلن تفكيك شبكة للموساد كانت تتجسس على العرب

كشفت صحيفة “صباح” التركية، عن تفاصيل جديدة في أعقاب اعتقال شبكة نسبت لها السلطات التركية العمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أحد العملاء الذي رُمز له بـ”ر.أ.أ” أقرّ بارتباطه بالموساد الإسرائيلي في عام 1999″.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، قد أعلنت الخميس، عن اعتقال شبكة تجسّس إسرائيلية تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مكوّنة من 15 شخصاً مقسّمين عبر خمس خلايا منفصلة.

وتعقّبت الاستخبارات التركية شبكة الجواسيس الإسرائيليين على مدار عام كامل، وتبيّن أنّ الشبكة عمدت إلى تبادل المعلومات مع “الموساد”، وتنفيذ أنشطة تمسّ الأمن القومي التركي.

وأضافت صحيفة “صباح” أن “عنصرًا آخر أشارت له بالرمز “ر.أ.أ” قال إن مهامه في تركيا كانت التنقل بين المجمعات السكنية الثرية في منطقة باشاك شهير ومعاينة أسماء أصحاب البيوت العرب في هذه البنايات من خلال صناديق البريد”.

واستخدم العميل “ر.أ.أ” تطبيق “WI-FI Collector” لنقل المعلومات عن ساكني البيوت العرب وأخذ أجرته المالية من الموساد عبر العملة الرقمية المشفّرة “بيتكوين”.

وكان العميل المذكور يملك مكتبًا لاستكمال إجراءات الإقامة والسكن ومن خلال عمله كان ينقل المعلومات عن العرب والفلسطينيين بشكل خاص إلى جهاز “الموساد”، وفق ما كشفت الصحيفة.

وأضافت صحيفة “صباح” التركية أن “واحدا من وكلاء “الموساد” سافر إلى كينيا شرق القارة الأفريقية، في 28 جانفي 2021، بتوجيه من الموساد”.

واعترف عميل آخر أنه استلم مبلغا بقيمة 400 دولار مقابل كل اجتماع كان يشارك فيه بالسفارة الإسرائيلية في أنقرة.

واعتبرت الصحيفة أن “هذه أخطر عملية استخباراتية تنفذها الاستخبارات التركية في السنوات الأخيرة”.

وكشفت عن العميل “أ.ب” الذي كان مسؤولا عن توزيع الأموال على العملاء الذين يعملون لصالح “الموساد” بناءً على الأموال التي كان يملكها ويودعها ويحوّلها من وإلى حسابات أخرى.

وأشارت إلى أن “باقي العملاء جرى الوصول إليهم بسهولة بعد أن ألقوا القبض على العميل موزّع الأموال”.

وكشفت الصحيفة عن “ضابط الموساد الإسرائيلي المسؤول عن شبكة العملاء الذي رُمز له بـ “أ.ز” عن موقع إقامته في مدينة دوسلفولد في ألمانيا”.

وكان قد أقرّ أحد الأفراد الذين ألقت السلطات التركية القبض عليهم، مؤخرًا، بأنه التقى مرّتين في زيوريخ السويسريّة مع وكلاء للموساد، بحسب ما ذكر موقع “ديلي صباح” التركي، الجمعة.

ويعتبر “ديلي صباح” من المواقع الموالية للحكومة التركية، وكان أوّل من كشف بالأمس عن “ارتباط المشتبهين بالموساد”.

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التعليقات
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  • adrari

    خيبر خيبر خيبر

    0
  • جزائري

    الكيان الصهيوني لا ينام ويعملون ليلا نهار لضرب أي محاولة لتقدم الدول العربية والإسلامية، ويستهدفون الأدمغة التي تدرس في تركيا، بينما نحن العرب نائمون ومنشغلون بشتم ولعن بعضنا البعض. متى نستفيق من هذه الكارثة التي ستحل بنا؟

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