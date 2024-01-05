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تركيا تعلن عن تاريخ صعود أول رائد فضاء تركي للمحطة الدولية

الشروق أونلاين
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تركيا تعلن عن تاريخ صعود أول رائد فضاء تركي للمحطة الدولية
وكالة الأناضول
وزير الصناعة والتكنولوجي التركي مع أول رائد فضاء تركي.

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، أن أول رائد فضاء تركي، ألبير غزر أوجي، سيصعد إلى محطة الفضاء الدولية ليلة 17-18 جانفي.

وفي منشور له على منصة “إكس”، قال الوزير التركي “سيتحرك ألبير غزر أوجي أول رائد فضاء تركي إلى الفضاء نحو المحطة الدولية مع طاقم رحلة (Ax-3)، على أن يتم الإطلاق في الساعة 01:11 في الليلة التي تربط يومي 17 و18 جانفي”.

ومن المتوقع أن يلتحم طاقم الرحلة بمحطة الفضاء الدولية يوم 19 جانفي على الساعة 13:15 بعد رحلة تستغرق يومًا ونصف.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر أن “هذه المهمة التاريخية؛ وبالإضافة إلى كونها معلمًا مهمًا في دراسات علوم الفضاء في تركيا، فإنها ستكون أيضًا مصدرًا عظيمًا للإلهام للأجيال القادمة.”

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