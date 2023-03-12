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تركيا تعلن عن موعد طرح سياراتها الكهربائية للبيع

الشروق أونلاين
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تركيا تعلن عن موعد طرح سياراتها الكهربائية للبيع
أرشيف
أردوغان وحرمه في صورة مع السيارة التركية

ستطرح تركيا بداية من الأسبوع المقبل سيارة “توغ” الكهربائية للبيع ، حسب ما أعلنته وزارة الصناعة التركية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أن بلاده أصبحت اليوم قاعدة الإنتاج اللامعة في منطقتها، وأنها بصدد تحقيق قفزة كبيرة في الفترة القادمة.

وصرح: “أصبحت تركيا اليوم رابع أكبر مصنع للسيارات في أوروبا والرابع عشر على مستوى العالم، وأمامنا الآن نافذة فرص كبيرة”.

وأضاف: “سيارة تركيا توغ ستطرح للبيع الأسبوع المقبل بإذن الله. سوف تلتقي توغ بشعبنا في الأيام المقبلة”.

وفي 29 أكتوبر 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية “توغ”.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع “توغ” 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

وكان كورجان قرة قاش، المدير التنفيذي لمجموعة الشركات التركية المصنعة للسيارة المحلية الكهربائية “توغ” (TOGG)، أعلن في 12 يناير الماضي أن “استقبال الطلبات الأولية لشراء سيارة “توغ” سيبدأ اعتباراً من النصف الثاني من فبراير الماضي.

كما أشار قره قاش، إلى أن “توغ” تهدف إلى إنتاج ما مجموعه حوالي 20 ألف مركبة في عام 2023، وكذلك دخول السوق العالمية.

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