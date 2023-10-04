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رياضة

تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه

الشروق الرياضي
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تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه
ح.م
مُجسّم كأس أمم أوروبا.

اتّضحت الرّؤية، الأربعاء، بِشأن مُستضيف بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم المُقرّر تنظيمها في عام 2028.

وقبل ذلك، تحتضن ألمانيا هذه المنافسة الكروية القارّية في النّسخة المقبلة عام 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم في بيان له، إن تركيا انسحبت من سباق تنظيم “أورو” 2028، وبقي في المضمار ملفّ واحد مُمثّل في المملكة المتّحدة (إنجلترا واسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية) وجمهورية إيرلندا.

وأضاف أنّه سيُعلن بِصفة رسمية عن مُستضيف بطولة 2028، في مقرّه الذي يقع بِمدينة نيون السويسرية، الثلاثاء المقبل. وهو موعد “شكلي”، على اعتبار أن الطريق خلت للبريطانيين.

وسبق لِإنجلترا تنظيم بطولة أمم أوروبا في صيف 1996، بينما سيكون الحدث استثنائيا عند جيرانها في اسكتلندا وبلاد الغال وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وبِخصوص تركيا، قال الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم إن هذا البلد نسّق مع إيطاليا، وقدّم الطرفان ملّفا مشتركا لِتنظيم طبعة 2032.

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