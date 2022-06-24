أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، إنشاء مركز أبحاث للتراث العثماني على مستوى جامعة الجزائر 2 في العاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان لها أنه “في المركز الذي تم إنشاؤه في جامعة الجزائر 2، سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات، والأنشطة التعليمية في العديد من المجالات، بما في ذلك اللغة التركية والعثمانية وتقنيات البحث في الأرشيف”.

ونقلت “تيكا” عن سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور أوزدمير قولها إن “هذا المركز سيجري دراسات مهمة تسلط الضوء على التاريخ المشترك للشعبين التركي والجزائري، وأنه سيساهم بشكل كبير في تدريب الأكاديميين والباحثين الذين سيعملون على أرشيفات العصر العثماني في الجزائر وتركيا”.

من جانبه، قال مدير المركز الجزائري لبحوث التراث العثماني شكيب بن عفري، إنه “مع هذا المركز، دخلت الدراسات الجزائرية في العهد العثماني مرحلة جديدة، كما سيتم تنفيذ ندوات ومؤتمرات وإصدارات علمية وأنشطة تعليمية، في العديد من المجالات بما في ذلك اللغة التركية والعثمانية وتقنيات البحث في الأرشيف”، مشيرا إلى أن “(تيكا) سدت فجوة مهمة في البلاد بتنفيذها هذا المشروع”.

بالصور.. تيكا التركية ترمم مصلى عثماني بغليزان

وفي جوان 2021، قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، بترميم مصلى تاريخي أثري يعود لفترة العهد العثماني في الجزائر، وفتحه أمام المصلين.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن فرقها قامت بتجديد مصلى يعود إلى العهد العثماني، يقع في بلدية القلعة التابعة لولاية غليزان، وفتحه مجددا للعبادة.

وأضافت أن “المصلى بني عام 1734، حيث استشهد إسحاق ريس الأخ الأكبر لبارباروس خير الدين باشا مع 600 جندي”.

من جهة أخرى أكد منسق عمليات الوكالة في الجزائر، ألب أرسلان جيفيك، أنه “تم طلب الإذن من وزارة الثقافة والفنون لمزاولة الأعمال في البلدية، ليتم الحصول على التصاريح في نهاية عام 2020”.

وأوضح أنه “تم تنفيذ أنشطة التجديد بهدف الحفاظ على التراث الثقافي المشترك في المدينة”، مشيرًا إلى أن “الأعمال ستستمر في المنطقة بعد تجديد المصلى”.

كما لفتت الوكالة إلى أن فرقها “تقوم أيضا بأعمال إعادة تأهيل لأحد الكهوف في المنطقة، حيث دفن 600 جندي عثماني استشهدوا مع إسحاق ريس وأهالي البلدة الذين أعدموا لمقاومة الاحتلال الفرنسي عام 1832”.