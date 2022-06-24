تركيا تنشئ مركز أبحاث للتراث العثماني في الجزائر
أعلنت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، إنشاء مركز أبحاث للتراث العثماني على مستوى جامعة الجزائر 2 في العاصمة.
وذكرت الوكالة في بيان لها أنه “في المركز الذي تم إنشاؤه في جامعة الجزائر 2، سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات، والأنشطة التعليمية في العديد من المجالات، بما في ذلك اللغة التركية والعثمانية وتقنيات البحث في الأرشيف”.
ونقلت “تيكا” عن سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور أوزدمير قولها إن “هذا المركز سيجري دراسات مهمة تسلط الضوء على التاريخ المشترك للشعبين التركي والجزائري، وأنه سيساهم بشكل كبير في تدريب الأكاديميين والباحثين الذين سيعملون على أرشيفات العصر العثماني في الجزائر وتركيا”.
بحضور سعادة السفيرة التركية في الجزائر السيدة ماهينور أوزدمير جوكتاش تم إفتتاح مخبر الأبحاث في الموروث العثماني بالجزائر الذي أُسس من طرف الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا على مستوى جامعة الجزائر 2 في العاصمة. pic.twitter.com/tQNOGfI3me
— TİKA Cezayir (@tika_cezayir) June 19, 2022
من جانبه، قال مدير المركز الجزائري لبحوث التراث العثماني شكيب بن عفري، إنه “مع هذا المركز، دخلت الدراسات الجزائرية في العهد العثماني مرحلة جديدة، كما سيتم تنفيذ ندوات ومؤتمرات وإصدارات علمية وأنشطة تعليمية، في العديد من المجالات بما في ذلك اللغة التركية والعثمانية وتقنيات البحث في الأرشيف”، مشيرا إلى أن “(تيكا) سدت فجوة مهمة في البلاد بتنفيذها هذا المشروع”.
بالصور.. تيكا التركية ترمم مصلى عثماني بغليزان
وفي جوان 2021، قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”، بترميم مصلى تاريخي أثري يعود لفترة العهد العثماني في الجزائر، وفتحه أمام المصلين.
وقالت الوكالة في بيان لها، إن فرقها قامت بتجديد مصلى يعود إلى العهد العثماني، يقع في بلدية القلعة التابعة لولاية غليزان، وفتحه مجددا للعبادة.
وأضافت أن “المصلى بني عام 1734، حيث استشهد إسحاق ريس الأخ الأكبر لبارباروس خير الدين باشا مع 600 جندي”.
TİKA #Cezayir‘de #Osmanlı eserine sahip çıktı 🇩🇿 🇹🇷
📌Relizan vilayetine bağlı Kalaa beldesinde 1734 yılında inşa edilen namazgah yenilenerek ibadete açıldı.
📌 Bölgedeki diğer ortak kültürel miras eserleri için çalışmalar devam ediyor.https://t.co/P9kqh5AGu9 pic.twitter.com/wiXtFS8OXs
— TİKA (@Tika_Turkey) June 21, 2021
من جهة أخرى أكد منسق عمليات الوكالة في الجزائر، ألب أرسلان جيفيك، أنه “تم طلب الإذن من وزارة الثقافة والفنون لمزاولة الأعمال في البلدية، ليتم الحصول على التصاريح في نهاية عام 2020”.
وأوضح أنه “تم تنفيذ أنشطة التجديد بهدف الحفاظ على التراث الثقافي المشترك في المدينة”، مشيرًا إلى أن “الأعمال ستستمر في المنطقة بعد تجديد المصلى”.
كما لفتت الوكالة إلى أن فرقها “تقوم أيضا بأعمال إعادة تأهيل لأحد الكهوف في المنطقة، حيث دفن 600 جندي عثماني استشهدوا مع إسحاق ريس وأهالي البلدة الذين أعدموا لمقاومة الاحتلال الفرنسي عام 1832”.