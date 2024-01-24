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تركيا توافق على انضمام السويد إلى الناتو.. أول تعليق من الكرملين

الشروق أونلاين
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تركيا توافق على انضمام السويد إلى الناتو.. أول تعليق من الكرملين
أرشيف
بوتين وأردوغان

علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف يوم الأربعاء، على قرار تركيا بالموافقة على انضمام السويد إلى حلف الناتو، بالقول إن الأمر يتعلق بـ”قرار سيادي” لأنقرة.

جاء هذا في تصريح بيسكوف لوسائل الإعلام، عقب مصادقة البرلمان التركي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

وقال بيسكوف بالمناسبة:”هذه حقيقة واضحة للغاية. أنقرة لديها التزاماتها الخاصة فيما يتعلق بهذا التحالف، ولديها مسارات تفاوضية خاصة بها”. مضيفا:”هذا القرار هو قرار سيادي لتركيا”.

وصادقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مشروع القانون بعد تأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا بالتصويت. مقابل رفض 55 نائبا، وامتناع 4 نواب عن التصويت.​​​​​​​

وأصبحت فنلندا في شهر أفريل الماضي، أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يضمّ في الوقت الحالي 31 دولة عضو.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف في ماي 2022. أشهرا قليلة بعد بدء العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فيفري 2022.

لكن طلب السويد قابله تحفظ من الجانب التركي. بسبب خلافات سياسية بين البلدين، تتعلق بإيواء ستوكهولهم لناشطين في حركات كردية تصنّفها أنقرة تنظيمات إرهابية.

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