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تركيا توجه تحذيرا لروسيا

الشروق أونلاين
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تركيا توجه تحذيرا لروسيا
رويترز
سفينة "سوكرو أوكان" التي تعرضت لطلقات تحذيرية من البحرية الروسية.

قال مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي. 

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الرئاسة التركية اليوم الخميس 17 أوت، “تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعد التوترات في البحر الأسود”.

وقد أطلقت البحرية الروسية طلقات تحذيرية الأحد الماضي على السفينة “سوكرو أوكان” المملوكة لشركة تركية ترفع علم بالاو.

بعد ذلك، قام أفراد من الجيش الروسي بالصعود إلى السفينة لتفتيشها. كي يسمح بعد ذلك للسفينة بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسمايل الأوكراني.

ويأتي حادث فتح القوات البحرية الروسية النار على السفينة التركية بعد تزايد الهجمات في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.

وللإشارة فبالاو التي رفعت السفينة التركية علمها هي دولة جزيرة تقع في غرب المحيط الهادىء.

وترفع كثير من السفن التجارية التي تمر في البحار والمحيطات أعلام دول أخرى، أي ما يعرف اصطلاحا بأعلام الملائمة. وذلك من أجل خفض تكاليف التشغيل، والإستفادة من الرسوم والتكاليف المنخفضة.

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