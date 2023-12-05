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العالم

تركيا توجه تحذيرا للكيان الصهيوني

وكالات
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تركيا توجه تحذيرا للكيان الصهيوني
ح. م
حذر وزير الداخلية التركي الكيان الصهيوني من محاولة تنفيذ إغتيالات لقادة "حماس" على الأراضي التركية، وقال أن بلاده لن تسمح بذلك لأي كان.

حذر وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الكيان الصهيوني من محاولة تنفيذ إغتيالات لقادة “حماس” على الأراضي التركية، وقال أن بلاده لن تسمح بذلك لأي كان.

الوزير التركي علق على ما نشرته “وول ستريت جورنال” حول استعداد الكيان الصهيوني لتنفيذ عمليات اغتيال لقادة “حماس” المتواجدين خارج فلسطين، بما في ذلك تركيا، لبنان وقطر. وحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” فوزير الداخلية التركي قال اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر، في مؤتمر صحفي “لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا. منع الوقوع هو مهمتنا الكبرى”. كما شدد كذلك على أن وزارته تتشاور وتتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز الاستخبارات.

وحسب نفس الوكالة، قالت في وقت سابق مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، إنه تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزته الاستخبارية داخل الأراضي التركية.  كما أكد مسؤولو الاستخبارات التركية، أنه لن يتم السماح لأي جهاز استخبارات بتنفيذ عمليات وأنشطة داخل الأراضي التركية.

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