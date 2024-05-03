تركيا تُعلن وقفا تاما للتعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني

أوقفت تركيا جميع الصادرات إلى الكيان الصهيوني وجميع الواردات منها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية

وأوقفت أنقرة جميع الأنشطة التجارية مع الكيان اعتبارا من الخميس على خلفية تصاعد التوترات بسبب الصراع الجاري في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن وزارة التجارة التركية أعلنت، الخميس، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع الكيان الصهيوني، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وقالت الوكالة إن الوزراة أشارت في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن تركيا هبت لمساعدة أهل غزة منذ اليوم الأول، وأوصلت عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى إجلاء آلاف المرضى الفلسطينيين.

ولفت البيان إلى أن تركيا فرضت قيودا على تصدير 54 منتجا إلى الكيان الصهيوني، اعتبارا من 9 أفريل الماضي، على خلفية استمرار المذبحة والكارثة الإنسانية والدمار في غزة ورفض الحكومة الإسرائيلية الإصغاء للجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ومنعها دخول المساعدات.

وأكد أن “القيود المذكورة ستبقى سارية حتى تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وتسمح بتدفق كاف ودون انقطاع للمساعدات الإنسانية، ورغم ذلك، واصلت الحكومة الإسرائيلية موقفها العدائي وتفاقمت المأساة الإنسانية في فلسطين”.

وأضاف: “انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وتم إيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات”.

وأوضح أن “الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع”.