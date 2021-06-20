تركيا خارج السباق و30 مباراة بلا خسارة لِإيطاليا

ودّع منتخب تركيا مساء الأحد سباق بطولة أمم أوروبا، بينما رافقت بلاد الغال منتخب إيطاليا إلى الدور ثمن النهائي.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والفوج الأوّل تحديدا.

وخسرت تركيا بِنتيجة (1-3) أمام منتخب سويسرا، بينما فازت إيطاليا بِحصّة (1-0) على فريق بلاد الغال.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- إيطاليا 9ن

2- بلاد الغال 4ن

3- سويسرا 4ن

4- تركيا 0ن

وهكذا حجز منتخبا إيطاليا وبلاد الغال مقعدَين في ثمن النهائي، بينما تنتظر سويسرا انتهاء دور المجموعات في كلّ الأفواج (عددها 6)، لِمعرفة فوزها بِأفضل رتبة ثالثة رفقة ثلاثة منتخبات أخرى من عدمه. في حين خرجت تركيا من المضمار.

وتفوّقت بلاد الغال على سويسرا رغم حيازتهما رصيد النقاط ذاته، استنادا إلى مقياس فارق الأهداف (+1/-1). علما أن المنتخبَين تعادلا في الجولة الأولى بِهدف لِمثله.

ولِهُوّاة لغة الأرقام والإحصائيات، بات منتخب إيطاليا وقد لعب 30 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة، كما حاز أشبال الناخب الوطني روبيرتو مانشيني الانتصار الـ 11 على التوالي، فضلا عن ذلك، لم يُسجّل أيّ هدف على فريق “الأتزوري” في المباراة الـ 11 تواليا.