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العالم

تركيا: صمت الدول الغربية أمام “الوحشية الإسرائيلية” في غزة “أمر مرعب”

الشروق أونلاين
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تركيا: صمت الدول الغربية أمام “الوحشية الإسرائيلية” في غزة “أمر مرعب”
ح.م
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.. (الأناضول)

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام وحشية الاحتلال الإسرائيلي في غزة “أمر مرعب”. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، بالعاصمة أنقرة، قائلا: “الأمر المرعب أن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة”.

وأضاف فيدان حسب وكالة الأناضول للأنباء: “استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل بالقوانين في غزة، هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم”.

واستنكر الوزير التركي استمرار الوضع في غزة قائلا: “من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات غير إنسانية على غزة”. داعيا العالم الغربي إلى “حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول كطرف في الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل علني في غزة”.

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