تركيا لا ترى قرار الإيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر صائبا

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان أن بلاده لا ترى قرار التدخل العسكري في النيجر صائبا.

قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أن تركيا لا ترى قرار المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر صائبا، حسب ما نشرته وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التركي قوله “ندرس كيفية لعب دورنا المحوري في النيجر، ولا أرى قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل العسكري، صائباً”.

حسب الرئيس التركي فالتدخل العسكري في النيجر سيتسبب في نشر اللاإستقرار في كافة المنطقة وسيمس عديد البلدان الإفريقية.

كما ذكر أن بعد قرار الإيكواس التدخل عسكريا في النيجر “حذرت مالي وبوركينا فاسو أيضاً من أن مثل هذا التدخل العسكري في النيجر، يُعتبر بمثابة إعلان الحرب عليهما”.

أردوغان قال أيضا أن تركيا تريد لعب دور محوري في النيجر من أجل إيجاد حل للأزمة في النيجر.

الوكالة نقلت عن أردوغان قوله “آمل أن تصل النيجر الصديقة والشقيقة إلى نظام دستوري وإدارة ديمقراطية في أسرع وقت ممكن”.

كما أضاف “آمل أن يتم استعادة السلام والاستقرار في النيجر في أقرب وقت ممكن، وأعتقد أن شعب النيجر سيهتم بالديمقراطية وسيتوجه إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتركيا ستواصل الوقوف إلى جانب شعب النيجر الصديق والشقيق”.

وتنظم بذلك تركيا للأصوات التي تريد تغليب الحل الديبلوماسي على التدخل العسكري في أزمة النيجر.