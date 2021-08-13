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تركيا: مصرع 27 شخصا جراء السيول التي اجتاحت شمالي البلاد

الشروق أونلاين
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تركيا: مصرع 27 شخصا جراء السيول التي اجتاحت شمالي البلاد

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت شمالي البلاد إلى 27 شخصاً.

وأوضحت ادارة الكوارث، الجمعة، في بيان أن السيول أودت بحياة 25 شخصاً في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما يستمر البحث عن مفقود في بارتين.

وذكر البيان أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.

وأشار البيان إلى إجلاء 323 شخصاً في بارتين، و925 آخرين في قسطمونو، و472 في سينوب.

وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود (شمالي تركيا) لهطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بولايات بارتين وقسطمونو وسينوب.

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