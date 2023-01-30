تركيب أجهزة الإنذار الخاصة بتسرب الغاز.. سونلغاز تكشف الجديد  

كشف مجمع سونلغاز، عن التحضير لإطلاق مناقصة وطنية ودولية لاقتناء أجهزة إنذار كاشفة لتسرب الغاز لفائدة أزيد من 7 ملايين مواطن مجانا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، الاثنين، في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية أنه بعد قرار رئيس الجمهورية تزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل ، مجمع سونلغاز سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت.

وأضاف خليل هدنة لإذاعة سطيف بأن سونلغاز ستقوم بتوزيع هذه الكاشفات على جميع زبائن المجمع بأزيد من 7 ملايين مستفيد وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة

وتابع قائلا: “هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل الى غاية تسع سنوات”.

وأشار هدنة إلى أنه بعد اقتناء هذه الكاشفات سيضع المجمع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا .

وحذر المتحدث من التهاون قائلا: “هذه الأجهزة ليست بديلا لإجراءات الوقاية والحماية والمراقبة اليومية من طرف المواطنين”.

وأضاف أن الكاشف عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر ، وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

كما أكد هدنة أن سونلغاز أطلقت 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات وهي منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة.

وحول التقلبات الجوية الأخيرة قال المتحدث أن المجمع جاهز لأي تغيرات جوية بضمان توفير الغاز والكهرباء لجميع الزبائن، مشيرا إلى أنه رغم بعض الانقطاعات التي يتم إصلاحها ونسبة التغطية بالغاز وطنيا وصلت الى 66% وفاقت النسبة العالمية المقدرة ب 45%.

وتأسف المتحدث من أن عملية تنقل أعوان سونلغاز الى البيوت لمراقبة الشبكة لم تصل بعد الى الهدف المنشود رغم أنها مجانية.

وقال: “وضعنا رقما أخضرا 3303 لهذه العملية، حتى الآن أجرينا 8500 عملية من أصل 7ملايين زبون “.