تركيب أول محمل للسفن في الجزائر

اتفاقية بين "لافارج الجزائر" ومنياء جن جن

وقعت شركة “لافارج الجزائر” وميناء جن جن اتفاقية لتركيب وتشغيل أول محمل للسفن في الجزائر، بحضور وزير النقل عيسى بكاي ووزير التجارة كمال رزيق وهذا بمناسبة النسخة الخامسة من المعرض الدولي للنقل والخدمات اللوجستية.

وسيتم تركيب هذه المعدات، بسعة تحميل رمزية تبلغ 750 طن/ساعة، في ميناء جن جن وإتاحتها لجميع المشغلين الاقتصاديين النشطين في إنتاج وتصدير الكلنكر.

وسيسمح هذا النوع من التركيب على مستوى الميناء بتوفر لشركة لافارج الجزائر والمشغلين الآخرين زيادة معدل تحميل السفن وبالتالي تجنب التكاليف الرأسمالية الإضافية غرامات التأخير وتحسين عمليات الموانئ وكذا الحفاظ على جودة المنتج الذي ينخفض عند ملامسته للماء، بالإضافة إلى الحفاظ أيضًا على البيئة من خلال تجنب فقد المنتج وانبعاث الغبار، والحفاظ على المسطحات المائية

ويضاف إلى الشراكة القائمة مع شركة Rail Logistics التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إنشاء أول منصة لوجستية مخصصة لتصدير الكلنكر، حيث سيشكل تشغيل محمل السفينة “Shiploader ” خطوة مهمة في تصنيع لوجستيات لتصدير الكلنكر، من خلال السماح للجزائر بتصدير أكثر من 10 ملايين طن من الكلنكر، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.

ومن خلال هذه الاستثمارات، تؤكد “لافارج الجزائر” طموحها لتسريع برنامجها التصديري، والذي يتماشى بشكل كامل مع الإستراتيجية التي تمليها السلطات العليا في البلاد والمتمثلة في ضمان منافذ تجارية للمنتجات الوطنية، وتنويع الدخل الخارجي بدون الهيدروكربونات.