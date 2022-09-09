يبدو إن الحبل بدأ يلتف حول عنق الرئيس الأميركي دونالد ترمب كما تظهر التسريبات المتعلقة بضبط مكتب التحقيقات الاتحادي FBI لوثائق بالغة السرية في بيته الريفي بعد مغادرته المكتب البيضاوي. في آخر تسريب نشرته الواشنطن بوست أمس الأربعاء تم العثور على وثيقة “تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية ، بما في ذلك قدراتها النووية ”

وتفصل بعض الوثائق “عمليات أمريكية بالغة السرية تخضع لحراسة مشددة لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون بشأنها. فقط الرئيس أو بعض أعضاء حكومته أو مسؤول على مستوى قريب من مجلس الوزراء يمكنهم تفويض مسؤولين حكوميين آخرين لمعرفة تفاصيل برامج الوصول الخاصة هذه ” أرجح في ظل التكتم الشديد على مضمون الوثائق إن هذه الحكومة هي روسيا، وإن ترمب جاسوس روسي. لماذا ؟

.تتطلب المستندات المتعلقة بمثل هذه العمليات السرية للغاية تصاريح خاصة على أساس الحاجة إلى المعرفة ، وليس مجرد تصريح سري للغاية. يمكن أن تحتوي بعض برامج الوصول الخاص على بضع عشرات من الموظفين الحكوميين المصرح لهم بمعرفة وجود العملية. يتم الاحتفاظ بالسجلات التي تتعامل مع مثل هذه البرامج في مكان مغلق ومفتاح ، دائمًا تقريبًا في منشأة معلومات مقسمة وآمنة ، مع وجود ضابط رقابة مخصص للاحتفاظ بعلامات تبويب دقيقة على موقعها.

يمكن تفسير سلوكه من خلال مذكرات رئيس وكالة المخابرات الأميركية الأسبق برينان حيث كتب عن لقائه بترمب عقب فوزه لإطلاعه على التقارير الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات” لقد قررت مسبقًا ، أنني سأشارك الجوهر الكامل لاستخبارات وكالة المخابرات المركزية وتحليلها حول التدخل الروسي في الانتخابات دون تقديم أي تفاصيل محددة حول مصدر معرفتنا. تعد المصادر والأساليب الحساسة المتعلقة بمكافحة التجسس وروسيا من بين المجوهرات الأكثر قيمة في البلاد ، وكنت أفتقر إلى الثقة في أن جميع الأفراد في غرفة الاجتماعات هذه لديهم الفهم المطلوب لإجراءات وضوابط التصنيف – ناهيك عن الانضباط الشخصي والنزاهة – تجنب عمليات الكشف المدمرة ، سواء غير المقصودة أو المتعمدة

حقيقة أن ترامب قد كدس المديح على موقع ويكيليكس – الذي نشأت تقاريره ، المحسوبة لتشويه سمعة كلينتون ومساعدة ترامب – و “طاعته الغريبة تجاه فلاديمير بوتين ، وازدراءه لمجتمع المخابرات الأمريكية ، شكوكًا جدية في أن دونالد ترامب سيحمينا. أهم أسرار الأمة “. ويشير برينان إلى أن “يقظة ترامب لم تتلاشى أبدًا خلال الإحاطة ، لكن سلوكه وكذلك أسئلته كشفت بقوة أنه غير مهتم بمعرفة ما فعله الروس أو بمحاسبتهم”. وبدلاً من ذلك ، حاول الرئيس المنتخب تحدي المعلومات القوية حول تدخل روسيا في الانتخابات والاستنتاج بأن هدفها كان مساعدة نفسه على الانتخاب. “كان أيضًا انطباعي الواضح … أنه كان يسعى في المقام الأول لمعرفة ما عرفناه وكيف عرفناه. لقد أزعجني هذا الأمر بشدة ، حيث كنت قلقة بشأن ما قد يفعله بالمعلومات التي حصل عليها.” وثائق مار إيه لاغو تظهر إن ترمب بإمكانه الوصول إلى ما حاول برينان إخفاءه.

برينان أرفع مسؤول أمني أميركي يشكك في أن ترمب جاسوس روسي، يحاول معرفة مصادر السي آي إيه حول التدخل الروسي ، فمع إنه لم تتأكد بشكل قطعي في ظل التحصين الدستوري المبالغ فيه للرئيس اللأميركي إلا إن مؤشرات كثيرة تدل عليها، ومسؤولون أمنيون كبار يشيرون لذلك وليس فقط برينان ، مثل كومي مدير مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أقاله ترمب .

قبل عامين كتب تيم وينر ، مؤلف كتاب “الحماقة والمجد: أمريكا وروسيا والحرب السياسية ، 1945-2020” عن تاريخ وكالة المخابرات المركزية في القرن الحادي والعشرين في الواشنطن بوست مقالا تحت عنوان : “سؤال عصرنا بلا إجابة: هل ترامب عميل لروسيا؟”

يقول تيم ” كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلم أن الأعضاء الرئيسيين في الدائرة المقربة من ترامب ، مثل مستشار الأمن القومي ، مايكل فلين ، كانوا يكذبون بشأن علاقاتهم مع روسيا. كذب ترامب أيضًا بشأن صفقاته التجارية في موسكو خلال حملة 2016. سأل فريق التجسس المضاد نفسه: لماذا يكذبون جميعًا؟ ماذا كانت علاقة ترامب بالروس؟ هل كان ذلك يتعلق بالمال؟ كانت احتمالية أن يكون لدى الروس “kompromat” – المعلومات المخترقة – حول موارد ترامب المالية قوية. وكان ترامب على الأرجح هدفًا للمخابرات الروسية منذ الأيام الأخيرة للحرب الباردة ، كما يتفق مع الكاتب عشرات من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)”

تساءل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي المضاد للاستخبارات: لماذا دعا ترامب السفير الروسي ووزير الخارجية الروسي إلى المكتب البيضاوي في اليوم الذي تلاه مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس بي كومي – وتفاخر بذلك؟ أخبرهم ترامب بثقة: “لقد طردت رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي للتو”. واجهت ضغوطا كبيرة بسبب روسيا. هذا خلع “. مثل بقية أمريكا ، علم مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذه المحادثة فقط من قراءات الحكومة الروسية. لكن بعد ذلك ظهر ترامب على شاشة التلفزيون وقال إنه طرد كومي بسبب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في العلاقات بين فريق ترامب وفريق بوتين أثناء وبعد انتخابات عام 2016.

في المقال تفسير لظاهره كشفتها وثائق مار إيه لاغو (منزل ترمب الريفي ) وهي إتلاف الوثائق الرئاسية ” بحاجة إلى الاطلاع على السجلات السرية لمحادثاته مع بوتين ، تمامًا كما احتاجوا إلى تجميع الرسائل الممزقة التي كتبها أميس إلى معالجه الروسي. بعد أول حديث له وجهًا لوجه مع بوتين في عام 2017 ، صادر ترامب ملاحظات مترجمه ، مارينا جروس . ولا توجد أميركية لكنها تعرف ما قالوه في ثاني لقاء مدته ساعتان في هلسنكي قبل عامين. إذا لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من الحصول على السجلات ، فعليه التحدث إلى جروس. يمكن انتهاك مدونة السرية الخاصة بها ، مثل تلك الخاصة بالمحامين والكهنة ، إذا لزم الأم”

يبدو إن الإجابه على سؤال العصر باتت قريبة