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اقتصاد

ترمب يستعد لخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات

الشروق أونلاين
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ترمب يستعد لخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات

 كشف مسؤولون أمريكيون، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج لدعم الصناعات المحلية.

ووفقا لما كشفته وكالات أنباء عالمية، نقلا عن مسؤولين، من المرتقب أن يُصدر ترامب، الثلاثاء، قرارا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج، دون تحديد إن كانت الصين جزء من هذا القرار.

وفي بيان من البيت الأبيض، نقلت مضامينه رويترز، قال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إن ترامب “يبني شراكة مهمة مع كل من شركات صناعة السيارات المحلية وعمالنا الأميركيين العظماء”.

وأضاف المتحدّث أنّ “هذه الصفقة تمثل انتصاراً كبيراً لسياسة الرئيس التجارية، إذ تُكافئ الشركات التي تُصنع محلياً، بينما تُتيح فرصة للمصنعين الذين عبروا عن التزامهم بالاستثمار في أميركا وتوسيع نطاق تصنيعهم المحلي”.

وفي وقت سابق، طالب تحالف مصنعي السيارات الأميركية، ترمب، بعدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات قطع الغيار، محذراً من أنها قد تؤدي إلى خفض مبيعات السيارات ورفع أسعارها.

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