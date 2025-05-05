ترمب يُرجّح عقد اتفاقية تجارية مع الصين

رجّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، امكانية عقد اتفاق تجاري مع الصين، خلال الأيام القليلة المقبلة، مستبعدا في الوقت ذاته، اجراءه اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وفي حديث للصحافة الأمريكية، قال ترمب، “إن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة عقد اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق عادل”.

وأكد ترمب، اجراء مسؤولين من ادارته لقاءات ومشاورات مع نظرائهم الصينيين، حول مسائل عديدة، مضيفا بأنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.

وبخصوص ما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب أنه “من الممكن حدوث ذلك لكنه لم يذكر أي تفاصيل”.

وعلى متن طائرة الرئاسة “إير فورس ون” قال ترمب، “نُجري مفاوضات مع دول عديدة، ولكن في نهاية المطاف، سأضع اتفاقياتي الخاصة – لأنني أنا من يضع الاتفاقية، وليس هم من يضعونها”.

وفي وقت سابق، ألمحت الصين إلى إمكانية حدوث انفراجة في صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، بينما قال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” في تعليقات بُثت يوم الأحد إنه مستعد لخفض الرسوم الأميركية في مرحلة ما.