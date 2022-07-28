“ترمي تخلص”.. عريضة إلكترونية للمطالبة بتغريم رمي النفايات

أطلق نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية للمطالبة بتغريم ملوثي المحيط بالنفايات، بعد جهود حثيثة لتنظيف الأماكن العمومية.

وطالبت جمعية “الدراجة الخضراء” جموع المواطنين بالالتفاف حولها ومساندتها من أجل معاقبة الأشخاص الذين يرمون الأوساخ تحت شعار “نزبل وين نحب”.

وقالت الجمعية في منشور عبر حسابها على فيسبوك: “حسب الشوفة حملة ” ترمي تخلص ” مازالت مطولة شوية و جماعة ” نزبل وين نحب واحد ما يحاسبني ” مازالوهم مطولين”.

وأضافت: “نحن نقولوكم #لن_نتوقف، نعم بكل بساطة لن نتوقف… لن نتوقف عندما نفشل… لن نتوقف عندما نقع…. لن نتوقف عندما نسقط… لن نتوقف حتى عندما يجب أن نتوقف”.

وتابعت: “والله ما رانا حابسين #لن_نسكت نريد أن نعيش في وطن نطيف. #ساندونا بارك اللّه فيكم”.

وأعرب الكثيرون عن تضامنهم المطلق مع حملة “ترمي تخلص” نظرا للتزايد المقلق للنفايات في أماكن الأماكن العامة التي من المفروض أنها مخصصة للراحة والاستجمام، وأكدوا على ضرورة تغريم الملوثين من باب الردع.

وأطلقت الجمعية حملتها الجديدة بعد التصرف اللامسؤول من طرف بعض المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك، حيث طالبت بالتطبيق الصارم لقانون تجريم رمي النفايات بعقوبة مادية أو قانونية من أجل العيش في بلد نظيف.

وخطفت جمعية “الدراجة الخضراء” الأنظار منذ سنوات بعد أن اتسع نشاطها من مدينة عنابة إلى المدن المجاورة، حيث يقوم مجموعة من الشباب الجزائري بقيادة دراجات مزينة باللون الأخضر رمزًا لرغبتهم في الحفاظ على البيئة بتقليل استخدام السيارات.