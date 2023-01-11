ترويج رونالدو لملف مونديال 2030.. النصر يوضح
علّق نادي النصر السعودي، على التقارير التي أشارت إلى أن عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يتضمن التزامات بالترويج للسعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.
وقال النادي السعودي في توضيح عبر حسابه على “تويتر”، باللغة الإنجليزية: “يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو، لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم.
Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo’s contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.
His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.
— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023
وأضاف النصر: “ينصب تركيز رونالدو على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح”.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى، من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2030.