ترويج رونالدو لملف مونديال 2030.. النصر يوضح

علّق نادي النصر السعودي، على التقارير التي أشارت إلى أن عقد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يتضمن التزامات بالترويج للسعودية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.

وقال النادي السعودي في توضيح عبر حسابه على “تويتر”، باللغة الإنجليزية: “يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو، لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم.

وأضاف النصر: “ينصب تركيز رونالدو على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى، من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم 2030.