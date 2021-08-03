تريكي يحقق الوثبة ويترشح لمحو الخيبة..

تمكن البطل الجزائري ياسر تريكي من التأهل إلى الدور النهائي من منافسات الوثب الثلاثي رجال، ضمن الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو..

وتأهل تريكي إلى الدور النهائي بعد تحقيقه قفزة قدرها 17.05 متر، في المحاولة الثالثة، ضمن منافسات الوثب الثلاثي التي جرت صبيحة الثلاثاء.

وجاء التأهل المحقق من طرف تريكي ليبعث الآمال مجددا في ظفر الجزائر بميدالية في أولمبياد طوكيو، في ظل الخيبات المتوالية للرياضيين الجزائريين في مختلف التخصصات، وسيخوض تريكي النهائي الخميس المقبل.

وباستثناء الخبر السار المتمثل في تأهل تريكي، جاءت نتائج الرياضيين الجزائريين في اليوم الحادي عشر من الأولمبياد مخيبة، بإقصاء الملاكمة إيمان خليف في ربع النهائي بعد الخسارة أمام الإيرلندية كيلي آن هارينغتون بنتيجة 5-0 ، في وزن ما بين 57 و 60 كلغ.

وأقصي المصارع الجزائري عبدالمالك مرابط من التصفيات لوزن 67 كلغ بعد انهزامه أمام الكوري هانسو ريو بنتيجة 8-.0 ومن جهته المصارع الجزائري بشير سيد عزارة وبعد تفوقه على منافسه الصيني بنغ، في ثمن النهائي بنتيجة 11 -1، إلا أنه أقصي في ربع النهائي أمام الأوكراني بلينيوك زهان.