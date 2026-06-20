تريكي يحقق رقما قياسيا جديدا

حقق الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي، أمس الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، رقما قياسيا وطنيا جديدا في مسابقة الوثب الثلاثي.

وبلغت قفزة تريكي 17,67 مترا، وذلك في محاولته الثالثة، ضمن الجولة السابعة من الدوري الماسي لألعاب القوى 2026 .

وكان الرقم القياسي الجزائري في الوثب الثلاثي، لفئة الكبار رجال، بحوزة نفس الرياضي ياسر محمد طاهر تريكي منذ أولمبياد طوكيو 2021 باليابان، بقفزة قدرها 17,43 مترا.

واحتل تريكي المركز الثالث في الجولة السابعة من الدوري الماسي، حيث استهل البطل الجزائري منافساته بقفزة قدرها 16,83 مترا، قبل أن يتحسن إلى 17,31 مترا، ثم إلى 17,67 مترا.

وافتك البطل العالمي الحالي، البرتغالي بيدرو بيكاردو المركز الأول، بقفزة بلغت 17,71 مترا حققها في محاولته الثانية.

وعاد المركز الثاني للجامايكي سكوت جوردان بقفزة قدرها 17,69 مترا، سجلها في محاولته الأولى، متقدما على تريكي بفارق سنتيمترين.