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رياضة

“تريكي” يعتذر إلى الجزائريين

علي بهلولي
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“تريكي” يعتذر إلى الجزائريين

اعتذر العدّاء الشاب والواعد ياسر تريكي، الخميس، إلى الشعب الجزائري. بِسبب عدم تمكنّه من الصّعود إلى منصّة التتويج في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو.

واكتفى العدّاء ياسر تريكي فجر الخميس بِالمركز الخامس، في نهائي مسابقة الوثب الثلاثي، لِأولمبياد طوكيو.

وقال ياسر تريكي في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “أتأسّف حقّا لِأنّني لم أفز بِأيّ من الميداليات الثلاث للجزائر، لكنّني ألتزم بِأنني سأبذل قصارى جهدي دائما لِتمثيل الأخضر والأبيض والأحمر. مشروع الله أعظم من أيّ شيء آخر”.

وكانت أفضل وثبة للعدّاء تريكي في النهائي تُقدّر بـ 17.43م، ولم يبتعد سوى بِأربعة سنتيمترات فقط (على بعد شعرة!)، عن صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية البوركينابي هوغ فابريس زانغو.

للإشارة، فإن ياسر تريكي (24 سنة) – ابن قسنطينة – ينتمي إلى الجامعة الرياضية لِولاية تكساس الأمريكية.

والظاهر أن ياسر تريكي هو الرياضي الوحيد الذي قدّم اعتذاراته إلى الجمهور الجزائري، ولم يعزف نغمة التبريرات المُزعجة.

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