تريكي يقفز إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي

قفز البطل الجزائري ياسر محمد طاهر تريكي إلى المركز الثالث عالميا، في التصنيف العالمي، في الوثب الثلاثي.

وحصد تركي 1336نقطة، في تصنيف شهر أوت، وهذا بعد تألقه مؤخرا في الألعاب الأولمبية التي جرت بطوكيو، حيث حلّ في المركز الخامس في النهائي بقفزة قدرت بـ17.43 مترا، محطما بها الرقم الجزائري.

وقبل التصنيف الأخير كان تريكي يحتل المركز التاسع عالميا، ليقفز بذلك بست مراكز كاملة، وحلّ تريكي في تصنيف أوت، بعد صاحب ذهبية طوكيو البرتغالي بيدرو بيكاردو بـ1423 نقطة، فيما حلّ البوركينابي زانعو هوغيس في المركز الثاني بـ1403 نقطة.

ومن المنتظر أن يشارك البطل الجزائري تريكي في خمسة تجمعات في أوروبا في الفترة الممتدة من 28 أوت الجاري إلى 15 سبتمبر المقبل.

ويستهل تريكي منافسة الوثب الثلاثي في باريس الفرنسية يوم 28 أوت، قبل التنقل إلى زيوريخ السويسرية يوم 8 سبتمبر، ضمن منافسة الرابطة الماسية، وسيواصل تريكي منافسة الوثب الثلاثي ببرلين الألمانية بداية يوم 12 سبتمبر، على أن ينتقل إلى كرواتيا، وبعدها إلى إيطاليا، أين سيكون معنيا بمنافسة القفز الطويل.