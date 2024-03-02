تريكي يُهدي الجزائر فضّية في بطولة العالم

أهدى العدّاء ياسر تريكي الجزائر سهرة السبت، ميدالية فضّية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة.

وتُجرى هذه المنافسة العالمية بِمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وحلّ تريكي ثانيا في مسابقة القفز الثلاثي، بِوثبة قدرها 17.35م، وهو ما أهّله لِنيل الميدالية الفضّية.

وعادت الذّهبية للبوركينابي هوغ فابريس زانغو بِوثبة قدرها 17.53م، بينما فاز بِالبرونزية البرتغالي تياغو بيريرا بِوثبة قدرها 17.08م.

وبات ابن قسنطينة (26 سنة) ثالث جزائري ينال ميدالية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة.

ونال عثمان بلفع شرف حيازة أوّل ميدالية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة، وكانت برونزية المعدن، وذلك في مسابقة القفز العالي بِوثبة قدرها 2.27م، خلال نسخة العاصمة الفرنسية باريس عام 1985. ثمّ أحرز نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 بِتوقيت قدره 3د و41ثا و57ج، في طبعة مدينة إشبيلية الإسبانية عام 1991.