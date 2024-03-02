-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تريكي يُهدي الجزائر فضّية في بطولة العالم

علي بهلولي
  • 627
  • 0
تريكي يُهدي الجزائر فضّية في بطولة العالم
الأرشيف
ياسر تريكي.

أهدى العدّاء ياسر تريكي الجزائر سهرة السبت، ميدالية فضّية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة.

وتُجرى هذه المنافسة العالمية بِمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وحلّ تريكي ثانيا في مسابقة القفز الثلاثي، بِوثبة قدرها 17.35م، وهو ما أهّله لِنيل الميدالية الفضّية.

وعادت الذّهبية للبوركينابي هوغ فابريس زانغو بِوثبة قدرها 17.53م، بينما فاز بِالبرونزية البرتغالي تياغو بيريرا بِوثبة قدرها 17.08م.

وبات ابن قسنطينة (26 سنة) ثالث جزائري ينال ميدالية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة.

ونال عثمان بلفع شرف حيازة أوّل ميدالية في بطولة العالم لِألعاب القوى داخل القاعة، وكانت برونزية المعدن، وذلك في مسابقة القفز العالي بِوثبة قدرها 2.27م، خلال نسخة العاصمة الفرنسية باريس عام 1985. ثمّ أحرز نور الدين مرسلي ذهبية سباق 1500 بِتوقيت قدره 3د و41ثا و57ج، في طبعة مدينة إشبيلية الإسبانية عام 1991.

مقالات ذات صلة
غويري يبلغ محطّة نصف النّهائي

غويري يبلغ محطّة نصف النّهائي

فلاديمير بيتكوفيتش يحضر قائمة موسعة ونحو عودة الثنائي بن رحمة وبراهيمي

فلاديمير بيتكوفيتش يحضر قائمة موسعة ونحو عودة الثنائي بن رحمة وبراهيمي

إصابة أُخرى لِآدم الوناس

إصابة أُخرى لِآدم الوناس

زروقي يتأهّل لِنهائي كأس هولندا

زروقي يتأهّل لِنهائي كأس هولندا

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تعاقب رونالدو

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تعاقب رونالدو

بِالفيديو: إصابة تُقصي العدّاء قواند في بطولة العالم

بِالفيديو: إصابة تُقصي العدّاء قواند في بطولة العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد