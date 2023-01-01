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الجزائر

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. حملة تفتيش مفاجئة للفنادق

الشروق أونلاين
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تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. حملة تفتيش مفاجئة للفنادق
ح.م
جانب من الجولة التفتيشية

قامت لجان تفتيشية تابعة لمديريات السياحة الولائية، بجولة تفتيشية مفاجئة لمعاينة المؤسسات الفندقية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأفادت وزارة السياحة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن عملية المراقبة جاءت تطبيقا للتعليمات المتعلقة بمراقبة ومتابعة النشاط الفندقي تزامنا مع الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضافت الوزارة أن لجنة تفتيش مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر قامت بمعاينة ظروف استقبال المواطنين والسياح، وكذا الوقوف على نوعية الخدمات الفندقية والمطعمية على مستوى المؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى العاصمة.

كما قامت مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران بوضع مخطط رقابي و تفتيشي مس المؤسسات الفندقية الموجودة على مستوى اقليم ولاية وهران .

هذه الخرجات الرقابية جاءت ضمانا لنوعية الخدمات الفندقية والمطعمية المقدمة داخل المؤسسات الفندقية خاصة منها الاحتفالات برأس السنة الجديدة .

وبولاية عنابة وتنفيذا لتعليمات وزير السياحة، والمتعلقة بالوقوف على نوعية الخدمات الفندقية و المطعمية المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية، خصوصا بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية عنابة تسهر على حسن سير العملية بالمؤسسات الفندقية (العمومية والخاصة) الموجودة على مستوى اقليم الولاية.

وقامت اللجنة بجانت بالوقوف على نوعية الخدمات الفندقية والمطعمية المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية قامت مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية جانت بعملية تفتيش على مستوى المؤسسات الفندقية  للوقوف على مدى الاستعداد لإستقبال السياح الوطنيين والأجانب و خاصة التحضيرات لإحتفالات  بعيد رأس السنة الميلادية 2023 .

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