تزامنا مع الإعلان عن قائمة “الخضر”.. بلايلي يظهر ويستعرض مهاراته (فيديو)

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للظهور مجددا، من خلال مقطع فيديو، يستعرض فيه مهاراته الفنية، في منزله.

وتزامن مقطع الفيديو، الذي نشره بلايلي عبر حسابه على “انستغرام”، مع كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن القائمة المعنية بتربص شهر جوان.

Quelques nouvelles de Youcef Belaïli ⚽️pic.twitter.com/W98blQLmtd — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) May 31, 2023

وغاب بلايلي عن القائمة، بسبب غيابه عن المنافسة، منذ رحيله المفاجئ عن صفوف أجاكسيو دون سابق إنذار، بسبب مشاكل مع إدارة النادي الفرنسي.