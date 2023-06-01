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رياضة

تزامنا مع الإعلان عن قائمة “الخضر”.. بلايلي يظهر ويستعرض مهاراته (فيديو)

عمر سلامي
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تزامنا مع الإعلان عن قائمة “الخضر”.. بلايلي يظهر ويستعرض مهاراته (فيديو)
أرشيف
يوسف بلايلي

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، للظهور مجددا، من خلال مقطع فيديو، يستعرض فيه مهاراته الفنية، في منزله.

وتزامن مقطع الفيديو، الذي نشره بلايلي عبر حسابه على “انستغرام”، مع كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن القائمة المعنية بتربص شهر جوان.

وغاب بلايلي عن القائمة، بسبب غيابه عن المنافسة، منذ رحيله المفاجئ عن صفوف أجاكسيو دون سابق إنذار، بسبب مشاكل مع إدارة النادي الفرنسي.

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