تزامنا مع القمة العربية.. الجوية الجزائرية توجه نداء لزبائنها

دعت الشركة الوطنية للخطوط الجوية زبائنها إلى التقدم نحو الشبابيك قبل 4 ساعات على الأقل من موعد الرحلة وهذا تحسبا للغلق المؤقت لبعض الطرقات.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي تحسبا للغلق المؤقت لبعض محاور الطرقات خلال فترات متقطعة من يوم الإثنين 31 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 2 نوفمير 2022.

وعليه تدعو الخطوط الجوية زبائنها للتقدم إلى شبابيك التسجيل قبل 4 ساعات على الأقل من موعد الرحلة. يضيف المصدر ذاته.

ولاية الجزائر: غلق بعض الطرقات أمام حركة المرور هذا الإثنين

أبلغت ولاية الجزائر يوم الأحد في بيان، عن برمجة غلق لحركة المرور يوم الإثنين، أمام جميع المركبات، من ساحة الشهداء إلى نهاية شارع حسين عسلة، ومن حديقة صوفيا إلى نهاية شارع يوسف زيغوت.

وأوضحت الولاية في بيانها أن الإجراء يهدف إلى السماح بتنظيم استعراض شعبي في الشوارع المذكورة. بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وسيستمرّ الغلق على مستوى الطريقين المذكورين ابتداء من الساعة الحادية عشر 11:00 صباحا، إلى غاية الخامسة بعد العصر 17:00.

منع سير مركبات الوزن الثقيل بالعاصمة لمدة 3 أيام

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت مصالح ولاية الجزائر منع سير مركبات الوزن الثقيل لمدة ثلاثة أيام على مستوى إقليم الولاية. وهذا لضمان السير الحسن لحركة المرور خلال فترة انعقاد القمة العربية.

وحسب بيان للولاية فقد تقرر منع سير كل المركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى إقليم الولاية. وهذا بداية من يوم الإثنين 31 أكتوبر إلى غاية 2 نوفبر على أن تعود حركة السير العادية بداية من يوم الخميس 3 نوفمبر.

ويُستثنى من القرار شاحنات التزود بالوقود، وشاحنات التموين بالمواد الغذائية، وشاحنات التدخل لمصالح “سيال” وسونلغاز، بالإضافة إلى شاحنات الأشغال التابعة للمؤسسات الولائية والبلدية.