تزايد التسممات الغذائية في الصيف.. وزارة الصحة تحذّر

حذّرت وزارة الصحة، الثلاثاء، من ارتفاع ملحوظ في حالات التسمم الغذائي خلال موسم الصيف، خاصة أثناء موجات الحر، نتيجة الظروف المناخية التي تساهم في تسريع تكاثر البكتيريا والجراثيم في الأغذية القابلة للتلف، داعية المواطنين إلى الالتزام الصارم بقواعد الوقاية والنظافة في جميع مراحل التعامل مع المواد الغذائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أبرز أسباب التسممات تعود إلى سوء احترام قواعد النظافة وسوء التعامل مع الأغذية أثناء الإنتاج أو التخزين أو التحضير أو حتى الاستهلاك، مضيفة أن التجمعات الكبرى مثل المخيمات، المطاعم المؤقتة، قاعات الحفلات ومراكز العطل الصيفية، تُعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض في حال عدم مراعاة معايير السلامة الغذائية.

وأكدت الوزارة أن تلوث الطعام قد ينتج عن عدة عوامل، من بينها عدم احترام سلسلة التبريد، أو استخدام مواد منتهية الصلاحية، أو تحضيره في بيئة تفتقر إلى معايير النظافة، مشددة على أن التهاون في هذا الجانب قد يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة على المستويين الفردي والجماعي.

وللوقاية من هذه المخاطر، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اعتماد سلسلة من التدابير الاحترازية، تم تقسيمها إلى ثلاث محاور رئيسية:

أولًا: خلال التسوق

تجنب شراء المنتجات المعروضة تحت أشعة الشمس، خصوصًا المواد الحساسة كالخبز، المياه المعدنية، البيض، والمشروبات الغازية.

التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات، خاصة المعلبات ومشتقات الحليب.

الامتناع عن اقتناء العلب المنتفخة أو المشوهة، لما قد تشير إليه من فساد المحتوى.

ثانيًا: في الحفظ والتخزين

الحرص على اقتناء المنتجات الحساسة التي تُحفظ مبردة. وضع الأغذية القابلة للتلف في الثلاجة مباشرة بعد الشراء.

تجنب إعادة تجميد الأطعمة بعد إذابتها.

التأكد من سلامة المرطبات وعدم تعريضها للحرارة.

استهلاك الأطباق الباردة فورًا بعد تحضيرها، وعدم تركها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعة.

ثالثًا: النظافة العامة والشخصية

غسل اليدين بانتظام، خصوصًا قبل إعداد الطعام وقبل تناوله.

تنظيف الخضر والفواكه جيدًا قبل استهلاكها.

تجنب تناول الطعام من المطاعم أو الأكشاك غير الملتزمة بشروط النظافة.

الامتناع عن استهلاك الصلصات المحضرة مسبقًا والمجهولة المصدر.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال هذا الموسم، والالتزام بكافة التوصيات الوقائية من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتجنب وقوع تسممات غذائية فردية أو جماعية.