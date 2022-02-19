تزايد التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي للأطفال

تصحيح التشوهات الخلقية يتطلب جراحة دقيقة جدا.. البروفيسور شوتري:

أكد المختص في جراحة الأطفال وتصحيح التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي والبولي بمستشفى الأطفال المنصورة البروفيسور هشام شوتري أنه من بين عشرين مولودا جديدا هناك حالة واحدة لها تشوه خلقي غير معقد وحالة معقدة من مائة ألف مولود، وأن عدد حالات التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي والبولي للأطفال في تزايد مستمر منذ 15 سنة الأخيرة عبر العالم.

وأوضح البروفيسور هشام شوتري لإذاعة الجزائر من قسنطينة أن تصحيح هذا النوع من التشوهات الخلقية يتطلب جراحة دقيقة جدا وقدرة على التحكم في المهارات الجراحية وأنه متوفر بالجزائر ونسبة النجاح خاصة للحالات البسيطة تتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمائة .

وفيما يتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه التشوهات خلال فترة تشكل الجنين، أبرز البروفيسور شوتري أن العامل الوراثي يعد السبب الرئيس، وأنها تكون منتشرة لدى الذكور أكثر من الإناث، مبرزا في السياق ذاته المؤشرات التي تبين وجود تشوه خلقي بالجهاز التناسلي للطفل، وهي ثلاث مؤشرات، عبارة عن ضمور الخصيتين، تجاه البول وثقب البول، أما عند البنات تتمثل في الشكل الخارجي للجهاز التناسلي.

وأبرز البروفيسور شوتري العوامل التي تتدخل لإنجاح العملية انطلاقا من العوامل النفسية المجتمعية وصولا إلى الجراحة، موضحا في السياق ذاته أن الفريق الطبي يجب أن يضم طبيب أطفال، نفساني، مختص بالمسالك البولية، مختص في البيولوجيا، وكذا الأشعة ومختص في أمراض النساء لمتابعة الحالة بعد البلوغ .

وأكد المتحدث ذاته “تسجيل تأخر كبير في مواعيد العمليات خلال جائحة كورونا، حيث كانت الأولوية في إجراء العمليات للحالات الاستعجالية التي لها تأثيرات حيوية”، مضيفا بالقول “إنه قبل الجائحة كنا نجري أربع عمليات جراحية في الأسبوع، حيث هناك حالات تحتاج لأكثر من عملية جراحية ومدتها تمتد من نصف ساعة إلى خمس ساعات”.

وشدد شوتري في ختام حديثه على ضرورة العمل بمبدأ تنسيق الجهود بين الفرق الطبية في عديد ولايات الوطن على غرار ما يحدث بين ولايات الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، داعيا إلى إنشاء مستشفى خاص بالأطفال للتكفل بهذه الحالات المتزايدة.

ف.ع