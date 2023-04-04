تزكية القيادة التنفيذية.. أول اختبار لرئيس حمس الجديد

خلال اجتماع مجلس الشورى الجمعة المقبل

تنعقد الدورة الاستثنائية لمجلس شورى حركة مجتمع السلم، مساء الجمعة المقبل، والتي ستكون أول اختبار لرئيس الحركة الجديد عبد العالي حساني، من أجل اختيار أعضاء مكتبه الوطني.

ورغم الطابع التنظيمي للقاء الذي سيخصص لتنصيب هياكل الحركة في ثوبها الجديد، إلا أن رئيس “حمس” سيكون أمام تحد جديد يتمثل في اختيار الوجوه والأسماء التي سترافقه ضمن تشكيلة المكتب الوطني، والتي ستعكس بدورها ملامح الحركة مستقبلا، وتوجهات رئيسها الجديد على المستوى الداخلي حسب ما يطرحه عارفون بالشأن السياسي، فهل سيختار حساني إطارات “حمس” الموالية ضمن تشكيلة المكتب الوطني أم سيسعى لاستقطاب كفاءات أخرى في محاولة لتقوية صفوف الحركة؟

ويطرح الظهور القوي لقيادات الحركة المحسوبين على تيار المشاركة خلال المؤتمر الثامن، إمكانية تعيينهم ضمن تشكيلة المكتب الوطني، رغم وجود أسماء كثيرة مطروحة لتكون ضمن هذه التشكيلة التي تقرّر مؤخرا توسيعها، ومضاعفة عددها، لاسيما أن الكثير من القيادات البارزة تم تعيينها مؤخرا في مناصب أخرى، على غرار نواب الرئيس ونواب رئيس مجلس الشورى.

كما يرتقب خلال اللقاء المقبل التطرق إلى عدة ملفات سياسية واقتصادية مهمة مطروحة في الساحة الوطنية، تحتاج إلى إثراء ومواقف واضحة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت الطبقة السياسية في البلاد، بعد غيابها عن النقاش بشأن بعض الملفات الهامة في الساحة.

وحافظ مجلس شورى “حمس” على نفس المهام والصلاحيات المتمثلة في انتخاب رئيس الحركة ونواب رئيس الحركة وانتخاب رئيس مجلس الشورى الوطني وانتخاب نائبي مجلس الشورى، حيث يجتمع هذا الأخير في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر لتشكيل لجنة إثبات العضوية وتشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي للحركة وتشكيل لجنة إعداد نظام سير المجلس.

كما أن القانون الأساسي والبرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم، حسب لوائح المؤتمر، لم يشهد تغييرات كثيرة ما عدا بعض التعديلات البسيطة التي شملت عدد نواب الرئيس إذ تم تقليصهم من أربعة إلى 3 نواب، ونفس الشيء بالنسبة للبرنامج السياسي، فقد تم الاحتفاظ بنفس البرنامج الذي سارت عليه الحركة في السنوات الأخيرة.

ومعلوم أن مجلس الشورى “لحمس” يجتمع في دورة عادية أولى في أجل أقصاه شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر، ويلتئم مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيس المجلس ودورات استثنائية طارئة كلما دعت الضرورة بطلب من رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى الوطني.