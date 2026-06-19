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تزكية بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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تزكية بن جامع لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
ح. م
عمار بن جامع.

زكت مجموعة السفراء الأفارقة بنيويورك وبالإجماع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، ليكون الرئيس المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

ووفقا لما أفادت به الإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، 19 جوان، اتخذ هذا “القرار التاريخي” خلال اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين ترأسته الممثلة الدائمة لمالاوي بصفتها رئيسة المجموعة الأفريقية.

وحسب ذات المصدر، من المقرر أن يتولى بن جامع رئاسة المجلس اعتباراً من نهاية جويلية 2026 وحتى جويلية 2027، وسيتم انتخابه من طرف كافة الدول الأعضاء خلال الاجتماع المقرر يوم 23 جويلية 2026.

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