تزكية بن قرينة رئيسا لحركة البناء لعهدة جديدة

الرئيس تبون ووزراء ورؤساء أحزاب يهنئونه على الثقة

حظي عبد القادر بن قرينة، بتزكية أعضاء مجلس الشورى، بالإجماع، خلال المؤتمر العام الثاني، رئيسا لحركة البناء الوطني لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات.

وفي نهاية أشغال المؤتمر الثاني للحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات، تمت تزكية عبد القادر بن قرينة رئيسا للحركة، ونائبين له هما أحمد محمود خونا والسعيد نفيسي، ونصر الدين سالم شريف رئيسا لمجلس الشورى الوطني بنائبين هما عبد السلام قريمس ومسعود يخلف، مع تزكية كل أوراق المؤتمر، على أن تتم تزكية أعضاء القيادة التنفيذية في أول دورة مرتقبة للهيئة الشورية.

وشهدت الأشغال مناقشة القانون الأساسي والسياسة العامة للحزب ومداخلات مندوبي المؤتمر حول التقريرين المالي والأدبي اللذين تم عرضهما من طرف قيادة الحركة.

وكان بن قرينة قد ركز في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر على أن بناء الجزائر الجديدة “يحتاج الى تضافر جهود كل مكونات الوطن الفاعلة لتشكيل جدار وطني متلاحم”.

واعتبر أن “كل ما تحقق اليوم من إنجازات تم بفضل وعي أبناء الوطن بقيم وثوابت ثورتنا ووفاء رجالها”، مشيرا إلى أن “حالة الاستقرار التي تشهدها الجزائر هي ثمرة الخيار الدستوري الذي جنب الوطن مخاطر مهددة لهوية الأمة الجزائرية ولسيادتها”.

وبالمناسبة، هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بن قرينة على إعادة انتخابه رئيسا للحركة للعهدة الثانية، حسبما جاء في منشور الصفحة الرسمية للحزب عبر “فيسبوك”. كما هنأ وزراء ورؤساء أحزاب سياسية بن قرينة، بعد تزكيته للمرة الثانية، حسبما أفاد ذات المصدر.