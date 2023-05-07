-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الرئيس تبون ووزراء ورؤساء أحزاب يهنئونه على الثقة

تزكية بن قرينة رئيسا لحركة البناء لعهدة جديدة

س. ع
  • 161
  • 0
تزكية بن قرينة رئيسا لحركة البناء لعهدة جديدة
ح.م
عبد القادر بن قرينة

حظي عبد القادر بن قرينة، بتزكية أعضاء مجلس الشورى، بالإجماع، خلال المؤتمر العام الثاني، رئيسا لحركة البناء الوطني لعهدة جديدة تمتد لخمس سنوات.
وفي نهاية أشغال المؤتمر الثاني للحزب بالمركز الدولي للمؤتمرات، تمت تزكية عبد القادر بن قرينة رئيسا للحركة، ونائبين له هما أحمد محمود خونا والسعيد نفيسي، ونصر الدين سالم شريف رئيسا لمجلس الشورى الوطني بنائبين هما عبد السلام قريمس ومسعود يخلف، مع تزكية كل أوراق المؤتمر، على أن تتم تزكية أعضاء القيادة التنفيذية في أول دورة مرتقبة للهيئة الشورية.
وشهدت الأشغال مناقشة القانون الأساسي والسياسة العامة للحزب ومداخلات مندوبي المؤتمر حول التقريرين المالي والأدبي اللذين تم عرضهما من طرف قيادة الحركة.
وكان بن قرينة قد ركز في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر على أن بناء الجزائر الجديدة “يحتاج الى تضافر جهود كل مكونات الوطن الفاعلة لتشكيل جدار وطني متلاحم”.
واعتبر أن “كل ما تحقق اليوم من إنجازات تم بفضل وعي أبناء الوطن بقيم وثوابت ثورتنا ووفاء رجالها”، مشيرا إلى أن “حالة الاستقرار التي تشهدها الجزائر هي ثمرة الخيار الدستوري الذي جنب الوطن مخاطر مهددة لهوية الأمة الجزائرية ولسيادتها”.
وبالمناسبة، هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بن قرينة على إعادة انتخابه رئيسا للحركة للعهدة الثانية، حسبما جاء في منشور الصفحة الرسمية للحزب عبر “فيسبوك”. كما هنأ وزراء ورؤساء أحزاب سياسية بن قرينة، بعد تزكيته للمرة الثانية، حسبما أفاد ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
بن قرينة: من يشوه ويتعرض لمؤسسات الدولة بالسوء فهو خائن

بن قرينة: من يشوه ويتعرض لمؤسسات الدولة بالسوء فهو خائن

الرئيس تبون: سنضع ملف الذاكرة في مسار بعيد عن المساومات أو التنازلات

الرئيس تبون: سنضع ملف الذاكرة في مسار بعيد عن المساومات أو التنازلات

أربعيني يحرق سيدة بالبنزين في خنشلة

أربعيني يحرق سيدة بالبنزين في خنشلة

وفود 4 دول في القاعدة الإقليمية لمنظمة “نارك” بجيجل

وفود 4 دول في القاعدة الإقليمية لمنظمة “نارك” بجيجل

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 17 ولاية إلى غاية ليلة الإثنين

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 17 ولاية إلى غاية ليلة الإثنين

عدل 2 والترقوي المدعم.. هذا ما أكده وزير السكن

عدل 2 والترقوي المدعم.. هذا ما أكده وزير السكن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد