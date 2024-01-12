تزكية فاتح بوطبيق رئيسا لحزب جبهة المستقبل

تم، الجمعة، تزكية فاتح بوطبيق رئيسا جديدا لحزب جبهة المستقبل خلفا لعبد العزيز بلعيد بإجماع مندوبي الولايات.

وتمت تزكية بوطبيق خلال الجلسة الصباحية للمؤتمر الوطني الثالث للحزب الذي ينعقد بمدرسة الفندقة بعين بنيان غرب الجزائر العاصمة.

وشغل بوطبيق منصب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، كما تولى منذ سنوات عضوية المكتب الوطني مكلف بالتنظيم.

وعقب تزكيته رئيسا للحزب قال بوطبيق “سنبني جبهة قوية متسلحة بالإيمان والعهدة سلمت أخويا ووصلنا لثقافة التداول على المناصب”.

من جهته قال الرئيس السابق لجبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد: :” أنا اليوم مطمئن على هذه الجبهة لأن لها اطارات قوية الايمان وستسير بقوة في السنوات المقبلة ولا بد أن تبقى الجبهة وفية لقيم أول نوفمبر ورؤية مؤسسي هذه الجبهة”.