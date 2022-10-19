تزوج الثانية وخذ منحة.. قرار لحكومة ليبيا يحدث ضجة

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر قرار حكومة ليبيا إعطاء منحة لكل رجل يتزوج بامرأة ثانية، ما أحدث ضجة وجدلا.

وبحسب ما نشرت صفحات ليبيّة فإن رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة أصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكلّ ليبيّ قرّر أنّ يتزوج امرأة ثانية.

تتضمّن المنشورات صورة لما يبدو أنّه خبر عاجل جاء فيه “السيّد عبد الحميد الدبيبة يصدر قراراً بصرف مبلغ 30 ألف دينار لكلّ ليبيّ يتزوّج الزوجة الثانية على ألّا يقلّ عمرها عن 25 سنة”.

وقال تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد حظي الخبر بعشرات المشاركات عبر صفحات ليبية، على الرغم من أن لا أثر له على المواقع الرسميّة لحكومة الوحدة الوطنيّة أو على مواقع إخباريّة ذات صدقيّة.

وأكّد صحافيو الوكالة في طرابلس أنّ أيّ قرار مماثل لم يصدر عن السلطات، وبالتالي فالخبر المتداول لا أساس له من الصحة.

ويسمح القانون الليبي منذ عقود بتعدّد الزوجات شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى، لكنّ هذا الشرط ألغي بعد سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011.

بشأن منحة الزواج أطلقت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس شهر سبتمبر من العام 2021 “منظومة منحة دعم الزواج” لدعم الشباب، وذلك بإعطائهم مبلغ 40 ألف دينار مناصفة لكلّ ثنائيّ، شرط أن تكون الشابّة ليبيّة.

لكنّ هذه المنحة لا تمتّ بصلة إلى تعدّد الزوجات.