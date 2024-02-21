تزوج بشابة في عمر أبنائه ثم ظهر باكيا.. ما قصة انهيار الفنان محمود عامر على الهواء؟

بعدما أثار الكثير من الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتصدر الترند بزواجه من شابة في عمر أبنائه، ظهر الفنان محمود عامر في لقاء تلفزيوني وهو يبكي على الهواء مباشرة، بسبب موقف أبنائه من تصرفاته المتصابية.

وخلال أول ظهور تلفزيوني بعد نحو 10 أيام من زفافه، لم يتمالك الفنان محمود عامر دموعه وهو يتحدث عن أولاده ويوجه رسائل لهم، طالباً منهم ألا ينزعجوا منه بسبب ما حدث في الفترة الأخيرة عقب ارتباطه رسميا من فتاة تصغره بفارق كبير في العمر.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Aadet Settat – قعدة ستات‎‏ (@‏‎aadetsettat‎‏)‎‏

وبكى الفنان البالغ من العمر 69 عاما عند حلوله ضيفا في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري وحديثه عن زفافه وموقف أولاده، حيث قال: “والدتهم كانت السبب في الانفصال.. أنا كنت في ضياع وهم يعلمون ذلك، متأكد أن ما حدث على السوشيال ميديا قد أزعجهم، لأنهم يحبونني.. لكنني لا أتحمل تجاهلهم لاتصالاتي”.

وأضاف: “أقول لإبراهيم ابني مدير التصوير ربنا يكرمك ويرزقك ببنت الحلال اللي تسعدك، محمد حبيبي في رابعة مونتاج معهد سينما نجم جميل أنا واثق تمام الثقة إنك هتقف على رجليك وهتشرف كل العيلة”.

ثم وجه عامر رسالة أخرى لابنته، قائلاً: “بنوتي بنت عمري أميرة ربنا يبارك في عمرك وأشوفك مطربة وملحنة قد الدنيا”، مضيفا: “متزعلوش مني لو اللي حصل ضايقكم بس أنتوا أقرب ناس وعايشين معايا وعارفين أنا كنت إيه أوعوا تنسوني”.

ويوم 10 فيفري الجاري، تصدر الفنان محمود عامر الترند بعد زواجه من شابة في مقتبل العمر، بعد أشهر قليلة من انفصاله عن الفنانة لاشينة لاشين.

وعن فارق العمر الكبير بينه وبين عروسه، قال في تصريحات صحفية: «اختيارات ربنا دائماً أفضل، وترتيبات ربنا فوق الكل، مش لازم أقدم للناس مذكرات خاصة عني.. كل ما فعلته حلال».

يذكر أن الجدل لم يكن فقط بسبب فارق السن الكبير بينهما، لكن أيضاً في ظهورهما المكثف «يوم الصباحية» خلال عشرات البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، وفي تصريحاتهما وتصرفاتهما أيضاً على الهواء، مثل الظهور بالبيجاما في المنزل، وتبادل المغازلة أمام الكاميرات، إضافة إلى الرقص والغناء في أحد الشوارع.

وآخر أعمال محمود عامل كان مسلسل “المداح 3 أسطورة العشق” الذي عرض في رمضان 2023.