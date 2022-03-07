-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
بلمهدي يدعو إلى تثمين المبادرات الخيرية

تزويج 60 شابا وشابة من المعوزين بخنشلة

طارق مامن
  • 107
  • 0
تزويج 60 شابا وشابة من المعوزين بخنشلة
أرشيف

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على تثمين وتدعيم المبادرات الخيرية، باعتبارها وسيلة لتوضيح مدى تلاحم الشعب الجزائري، والتعاطف بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك خلال إشرافه، الاثنين، على حفل تزويج 60 شابا وشابة من المعوزين وذوي الدخل الضعيف، إلى جانب مكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، من تنظيم اللجنة الدينية لمسجد الأمير عبد القادر بخنشلة.

واعتبر الوزير المبادرة عملية حقيقية تهدف إلى نشر ثقافة الزواج الجماعي، لتمكين الشبان المعوز من إتمام نصف دينه، حسبما أوصى به ديننا الحنيف،لاسيما أن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إتمام السنة الشريفة، بسبب التكاليف الكبيرة،لاسيما مع الوضع الصحي لوباء كورونا.

وكان الوزير قد حلّ الاثنين في زيارة عمل وتفقد، بولاية خنشلة تدوم يومين، أين عاين أشغال مسجد السلام ببوحمامة، وورشة إنجاز المدرسة القرآنية الفرقان، والتي بلغت نسبة الأشغال بها نحو 80 بالمائة، قبل التوجه إلى مدينة قايس، أين دشّن مسجد مالك بن انس.

وبمدينة الحامة، عاين الوفد الوزاري مشروع بناء مسجد عثمان بن عفان ودشن المدرسة القرآنية “أمهات المستقبل”، التي دخلت حيز الخدمة، منذ شهور، قبل عقد لقاء خاص مع الأئمة بالولاية، ليستمع إلى انشغالاتهم.

مقالات ذات صلة
الفريق شنقريحة “المرأة الجزائرية قدمت صورا لا مثيل لها من البطولة”

الفريق شنقريحة “المرأة الجزائرية قدمت صورا لا مثيل لها من البطولة”

فصل السياسة عن الرياضة

فصل السياسة عن الرياضة

مسؤول الأمن بالقطب الجامعي لبلعباس يحاول الانتحار ليلا

مسؤول الأمن بالقطب الجامعي لبلعباس يحاول الانتحار ليلا

إنقاذ عائلة من 7 أفراد علقت وسط عاصفة ثلجية بالبويرة

إنقاذ عائلة من 7 أفراد علقت وسط عاصفة ثلجية بالبويرة

بلعريبي: لا زيادة في أسعار سكنات “عدل”

بلعريبي: لا زيادة في أسعار سكنات “عدل”

لعمامرة يجري زيارة عمل إلى لبنان ويلتقي الرئيس ميشال عون

لعمامرة يجري زيارة عمل إلى لبنان ويلتقي الرئيس ميشال عون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد