تزويج 60 شابا وشابة من المعوزين بخنشلة

بلمهدي يدعو إلى تثمين المبادرات الخيرية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على تثمين وتدعيم المبادرات الخيرية، باعتبارها وسيلة لتوضيح مدى تلاحم الشعب الجزائري، والتعاطف بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك خلال إشرافه، الاثنين، على حفل تزويج 60 شابا وشابة من المعوزين وذوي الدخل الضعيف، إلى جانب مكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، من تنظيم اللجنة الدينية لمسجد الأمير عبد القادر بخنشلة.

واعتبر الوزير المبادرة عملية حقيقية تهدف إلى نشر ثقافة الزواج الجماعي، لتمكين الشبان المعوز من إتمام نصف دينه، حسبما أوصى به ديننا الحنيف،لاسيما أن أغلب المستفيدين لم يتمكنوا من إتمام السنة الشريفة، بسبب التكاليف الكبيرة،لاسيما مع الوضع الصحي لوباء كورونا.

وكان الوزير قد حلّ الاثنين في زيارة عمل وتفقد، بولاية خنشلة تدوم يومين، أين عاين أشغال مسجد السلام ببوحمامة، وورشة إنجاز المدرسة القرآنية الفرقان، والتي بلغت نسبة الأشغال بها نحو 80 بالمائة، قبل التوجه إلى مدينة قايس، أين دشّن مسجد مالك بن انس.

وبمدينة الحامة، عاين الوفد الوزاري مشروع بناء مسجد عثمان بن عفان ودشن المدرسة القرآنية “أمهات المستقبل”، التي دخلت حيز الخدمة، منذ شهور، قبل عقد لقاء خاص مع الأئمة بالولاية، ليستمع إلى انشغالاتهم.