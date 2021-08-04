تزويد التجار والحرفيين بأجهزة الدفع الالكتروني

بموجب اتفاق مع البنك الوطني الجزائري

وقع البنك الوطني الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الأربعاء، بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يتضمن تطوير الدفع الالكتروني، يهدف إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الالكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

يتضمن هذا البرنامج مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع “wimpay” للدفع والقبض.

ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني.

تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق من قبل المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، والأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، بحضور الأمين العام لوزارة المالية، براهيم كسالي.

وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذا التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة وكذا تحسيس التجار والمواطنين، مؤكدا أن “الهدف الآخر يكمن في تطوير الإدماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية”.

ومن جهته، ذكر كسالي بأن هذا المسار يتوجه نحو الشمول المالي ووضع خدمات بنكية جديدة لفائدة المواطن والتجار والحرفيين.

واعتبر الأمين العام لوزارة التجارة، الهادي بكير، أن هذا الاتفاق يضفي شفافية أكبر على الصفقات التجارية، مذكرا أيضا بأن إجبارية اقتناء نهائيات الدفع الالكتروني من طرف التجار والحرفيين ستدخل حيز التنفيذ في 1 جانفي المقبل.

خ. م