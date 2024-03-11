تزويد السوق بـ30 ألف طن من الخضر والفواكه خلال اليوم الأول لرمضان

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، أن معطيات اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة للمواد الغذائية، واللحوم، الخضر والفواكه، وحسب ما ورد إليها من معلومات للجان الولائية، كشفت عن تزويد سوق اللحوم الحمراء والبيضاء بـ4 آلاف طن من هذه المادة الغذائية، و30 ألف طن من الخضر والفواكه عبر 50 سوق جملة وطني، خلال اليوم الأول لرمضان.

وقال بولنوار، إن قرار إلغاء العطلة الأسبوعية لجميع الأسواق، لضمان المواد الاستهلاكية خلال 24 ساعة على 24 ساعة، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ للأسهار نهاية الأسبوع الأول للشهر الكريم، وهذا بتراجع الطلب، وإلغاء العطلة يدخل أيضا في أسباب استقرار الأسعار، بحسبه، والتي وضعتها الجهات المعنية كخطوة استباقية قبل حلول رمضان.

وأوضح أن الأسواق الكبيرة المؤقتة عبر ولايات الوطن، ساهمت في توفير الزيت والسكر والحليب والمواد الغذائية الضرورية، حيث تبقى أسعار اللحوم بنوعيها، من بين المواد الاستهلاكية التي تتجاوز قدرة المواطن البسيط، مشيرا إلى أن بعض تجار التجزئة واجهوا نقصا في العرض مع اليوم الأول لرمضان، جراء طوابير بدأت، الاثنين، منذ السادسة صباحا، لكن على العموم تشهد الأسعار استقرارا جراء التحضير المسبق ومنذ 3 أشهر لمواجهة المضاربة.