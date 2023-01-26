تزويد المواطنين بأجهزة إنذار ضد تسرب الغاز.. سونلغاز تشرع في التنفيذ

أكد المدير العام لسونلغاز مراد عجال شروع المجمع في تنفيذ تعليمات الرئيس تبون المتعلقة بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار ضد تسرب الغاز.

وفي تصريح للإذاعة، صبيحة الخميس، أكد عجال أنه قد تم عقد اجتماع مع شركات مجمع سونلغاز المعنية بتركيب أجهزة إنذار صوتية ومرئية ضد تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون.

وأسفر الإجتماع حسب المسؤول عن القيام بدراسة تم من خلالها تحديد الاحتياجات والآجال والتأكد من وجود العدد الكافي من الأجهزة في السوق الوطنية، من أجل العمل على تنفيذ أوامر الرئيس في أقرب الآجال. يقول عجال.

للإشارة، ترأس مراد عجال، الأربعاء، اجتماعا خاصا بمناقشة الملفات التي تم تكليف سونلغاز بتنفيذها تبعا لقرارات الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع، حسب بيان للشركة إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ البرنامج الخاص بهذه العمليات.

ومساء الثلاثاء، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه لمجلس الوزراء بتكليف شركة سونلغاز بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون. على أن توزّع بالمجان على البيوت.