تزويد كلّ مشاريع “سكنات عدل” المقبلة بشبكة الألياف البصرية

وقّعت اتصالات الجزائر يوم الأحد، اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، لتطوير شبكة الألياف البصرية بجميع مشاريع السكنات المقبلة للوكالة.

وتهدف هذه الاتفاقية حسب ما ذكره بيان لاتصالات الجزائر إلى “تقديم خدمة الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، للمستفدين من برامج عدل”.

وذلك عن طريق “بسط وتطوير شبكة الألياف البصرية، عبر كل مشاريع الوكالة في طور الإنجاز أو المبرمجة”، يضيف ذات البيان.

ووقّعت اتصالات الجزائر في أوت 2023، اتفاقية شراكة مع “كاتل فيبروبتيك” لتصنيع وتوريد كوابل الألياف البصرية، لدعم وتطوير شبكات الاتصال بالإنترنت عبر تقنية الألياف إلى غاية المنزل (FTTH).

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب بيان للمؤسسة، إلى تطوير وتوسيع شبكات اتصالات الجزائر. من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للاتصال بالانترنت لدى المواطنين والهيئات والمؤسسات.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من ولاية الجلفة، عن إطلاق برنامج ثالث لسكنات “عدل” خلال عام 2024 الجاري.